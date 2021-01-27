1,2 млн нових ПЛР-тестів від UNICEF отримала Україна

ПЛР-тестування. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149579-1-2-mln-novyh-plr-testiv-vid-unicef-otrymala-ukrayina.html

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Тестування на коронавірус відтепер стане доступнішим та поширенішим, оскільки Україна отримала 1, 2 млн нових ПЛР-тестів, які були закуплені через UNICEF.

Наразі тести знаходяться на складах державного підприємства «Укрвакцина» і вже готові відправитися до лабораторних центрів. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я під час брифінгу сьогодні, 27 січня.

За його словами, відповідне рішення щодо закупівлі високоякісних ПЛР-тестів було підписано у травні минулого року.

Ми направили частину коштів на закупівлю необхідних медичних засобів для боротьби з коронавірусом, ця закупівля проходила за сприяння UNICEF. Відтоді ми вже отримали від UNICEF 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, — заявив Степанов.



Він додав, що виробником усіх тестів є Велика Британія. Також він додав, що за останні тижні Україна збільшила потужність лабораторних центрів. Відтепер в одній лабораторії на добу роблять 75 тестів методом ПЛР, тоді як на початку епідемії робили лише 200 тестів по всій країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що швидке тестування на коронавірус в Україні додали до стандарту первинної медичної допомоги. Також мобільні бригади замінять на центри тестування. У першому кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.