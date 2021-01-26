В Украине 27 января ожидается значительный мокрый снег, фото: «24 канал»

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Погода в Украине 27 января ожидается с опасными метеорологическими явлениями в ряде регионов. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается значительный мокрый снег (образование снежного покрова высотой 10−20 см), налипание мокрого снега и гололеда на дорогах

В южной части Украины синоптики прогнозируют порывы ветра до 15−20 м/с (I уровень опасности). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В то же время в западных областях существенные осадки не ожидаются.

Погода в Киеве 27 января будет без существенных осадков ночью и со снегом днем. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер северный, 7- 12 м/с.

Погода во Львове будет без существенных осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит −1…−3°, днем — −1…+1°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с мокрым снегом днем ​​и ночью. В течение суток температура воздуха будет находиться в пределах −1…+1°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре ожидается с осадками в течение суток. Столбики термометров ночью опустятся до +1…+3°, днем ​​воздух прогреется +4…+6°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет с осадками в течение суток. Ожидается температура воздуха +2…+4° ночью и +4…+6° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 27 января будет без существенных осадков. Ночью градусники покажут -1…- 3°, днем — −1…+1°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 января будет достаточно неспокойной, ожидаются возмущения, преимущественно в начале суток.

Напомним, в Украине непогода оставила без света 270 населенных пунктов по состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 января.