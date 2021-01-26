Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
ГСЧС предупреждает о метели — без света уже 270 населенных пунктов

ГСЧС предупреждает о метели — без света уже 270 населенных пунктов (ФОТО)

26 янв 2021, 09:38
999

Штормовое предупреждение 26 января объявили в Украине, поскольку ряд областей продолжает засыпать снегом. По состоянию на утро вторника, без света оказались почти 270 населенных пунктов. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала сообщение о метелях и гололеде.

Как отмечает ГСЧС, ночью в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях:

  • Полтавской — 77,

  • Житомирской — 40,

  • Киевской и Львовской — по 37,

  • Черниговской — 24,

  • Винницкой и Черкасской — по 13,

  • Днепропетровской и Волынской — по восемь,

  • Закарпатской — шесть,

  • Кировоградской — четыре,

  • Херсонской — два.

Фото: Ровенщина 26 января

В то же время в Закарпатье из-за большого количества осадков и недостаточной пропускной способности ливневых канав зафиксировано подтопление. Там спасателям приходилось откачивать воду из семи подтопленных домохозяйств.


Закарпатье, ГСЧС

Закарпатье, ГСЧС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров