ГСЧС предупреждает о метели — без света уже 270 населенных пунктов

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Штормовое предупреждение 26 января объявили в Украине, поскольку ряд областей продолжает засыпать снегом. По состоянию на утро вторника, без света оказались почти 270 населенных пунктов. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала сообщение о метелях и гололеде.

Как отмечает ГСЧС, ночью в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях:

Полтавской — 77,

Житомирской — 40,

Киевской и Львовской — по 37,

Черниговской — 24,

Винницкой и Черкасской — по 13,

Днепропетровской и Волынской — по восемь,

Закарпатской — шесть,

Кировоградской — четыре,

Херсонской — два.

В то же время в Закарпатье из-за большого количества осадков и недостаточной пропускной способности ливневых канав зафиксировано подтопление. Там спасателям приходилось откачивать воду из семи подтопленных домохозяйств.