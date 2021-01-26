Дорожники работают. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n149524-snegopady-v-ukraine-o-situacii-na-avtodorogah-soobschili-dorojniki.html

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Погодные условия в Украине 26 января наблюдаются очень сложные — снег метет во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях.

За ночь здесь выпало от 3 до 12 см снега. Слабый снег фиксируется в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Кировоградской областях. Порывистый ветер приводит к образованию снежных переметов. Дожди наблюдаются в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора».

По информации дорожников, в областях с осадками расчищаются проезжие части дорог от снега, дороги обрабатывают противогололедными материалами. Отмечается, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. На дорогах работают 791 единица техники и более 1 тыс. рабочих.

Тем временем в украинском Гидрометцентре заявили о значительном ухудшении погоды во вторник, 26 января. В Украине сегодня ожидаются сильные порывы ветра — 15−20 м/с. В западной части страны на дорогах ожидается гололедица, в Волынской и Ровенской областях идет значительный снег, метель. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый — такая погода может привести к нарушению энергоснабжения населенных пунктов, а в западных областях Украины — к нарушению движения транспорта на дорогах.

Напомним, 24 января в ГСЧС заявляли, что ближайшие два дня во всех регионах ожидается ветреная погода со значительным дождем и снегом, местами возможны метели. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, уровень опасности желтый.