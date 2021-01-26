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Коронавирус за сутки побороли значительно больше украинцев, чем заболели. Фото: Ракурс

COVID-19 за сутки побороли значительно больше украинцев, чем заболели (ИНФОГРАФИКА)

26 янв 2021, 09:10
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Статистика коронавируса свидетельствует, что за 25 января в Украине подхватили COVID-19 2 тыс. 779 человек. Среди больных — 95 детей и 175 медработников.

За минувшие сутки в больницы попал 891 больной, а 133 человека скончались. Выздоровели от коронавируса 12 тыс. 538 человек. Больше всего больных было зарегистрировано в Киеве — 375 человек. В Запорожской области обнаружили 276 инфицированных, а в Ивано-Франковской 255 новых больных. В Одесской и Харьковской областях за сутки заболели 211 и 207 человек соответственно. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 197 тыс. 107 человек, а выздоровели уже 965 тыс. 835 человек. Умерли от болезни 22 тыс. 57 украинцев. Также были проведены 6 млн 125 тыс. 257 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев —375 случаев;
  • Винницкая область —53 случая;
  • Волынская область —93 случая;
  • Днепропетровская область —108 случаев;
  • Донецкая область —46 случаев;
  • Житомирская область —20 случаев;
  • Закарпатская область —103 случая;
  • Запорожская область —276 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 255 случаев;
  • Киевская область —78 случаев;
  • Кировоградская область —17 случаев;
  • Луганская область —56 случаев;
  • Львовская область —167 случаев;
  • Николаевская область —30 случаев;
  • Одесская область —211 случаев;
  • Полтавская область —100 случаев;
  • Ровенская область —81 случай;
  • Сумская область —37 случаев;
  • Тернопольская область —95 случаев;
  • Харьковская область —207 случаев;
  • Херсонская область —37 случаев;
  • Хмельницкая область —15 случаев;
  • Черкасская область —122 случая;
  • Черновицкая область —192 случая;
  • Черниговская область — 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус за сутки побороли значительно больше украинцев, чем заболели. Инфографика: СНБО


Коронавирус за сутки побороли значительно больше украинцев, чем заболели. Инфографика: СНБО

Напомним, в последние дни официально фиксируется значительное уменьшение количества новых случаев коронавируса в Украине. Например, 24 января было зафиксировано 2 тыс. 516 случаев этого заболевания, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда болезнь обнаружили у 3 тыс. 915 человек.

Источник: Ракурс


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