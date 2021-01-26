Коронавирус за сутки побороли значительно больше украинцев, чем заболели. Фото: Ракурс

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Ракурс

Статистика коронавируса свидетельствует, что за 25 января в Украине подхватили COVID-19 2 тыс. 779 человек. Среди больных — 95 детей и 175 медработников.

За минувшие сутки в больницы попал 891 больной, а 133 человека скончались. Выздоровели от коронавируса 12 тыс. 538 человек. Больше всего больных было зарегистрировано в Киеве — 375 человек. В Запорожской области обнаружили 276 инфицированных, а в Ивано-Франковской 255 новых больных. В Одесской и Харьковской областях за сутки заболели 211 и 207 человек соответственно. Об этом 26 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 млн 197 тыс. 107 человек, а выздоровели уже 965 тыс. 835 человек. Умерли от болезни 22 тыс. 57 украинцев. Также были проведены 6 млн 125 тыс. 257 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев —375 случаев;

Винницкая область —53 случая;

Волынская область —93 случая;

Днепропетровская область —108 случаев;

Донецкая область —46 случаев;

Житомирская область —20 случаев;

Закарпатская область —103 случая;

Запорожская область —276 случаев;

Ивано-Франковская область — 255 случаев;

Киевская область —78 случаев;

Кировоградская область —17 случаев;

Луганская область —56 случаев;

Львовская область —167 случаев;

Николаевская область —30 случаев;

Одесская область —211 случаев;

Полтавская область —100 случаев;

Ровенская область —81 случай;

Сумская область —37 случаев;

Тернопольская область —95 случаев;

Харьковская область —207 случаев;

Херсонская область —37 случаев;

Хмельницкая область —15 случаев;

Черкасская область —122 случая;

Черновицкая область —192 случая;

Черниговская область — 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в последние дни официально фиксируется значительное уменьшение количества новых случаев коронавируса в Украине. Например, 24 января было зафиксировано 2 тыс. 516 случаев этого заболевания, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда болезнь обнаружили у 3 тыс. 915 человек.