Украина рассматривает контракты на более 30 млн доз вакцин. Фото: ostwest.tv

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Украина по состоянию на 25 января подписала или готовится подписать контракты на более 30 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19.

Вакцинация украинцев запланирована на февраль, а все очереди согласно национального плана вакцинации будут соблюдены. Препарата для прививки должно хватить всем желающим в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контракты на более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписаны, — отметил он.



Шмыгаль убеждает, что до конца января в Украину поступит 1 млн доз вакцины от COVAX. Кроме того, 200 тыс. доз вакцины будет насчитывать первую поставку, чтобы можно было начать экстренную немедленную вакцинацию.

Напомним, 25 января президент Украины Владимир Зеленский обещал, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале 2021 года. в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от COVID-19 от ведущего международного производителя. На Банковой не раскрыли информацию, какого именно производства эта вакцина.