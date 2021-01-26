Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Фото: ostwest.tv

https://racurs.ua/ua/n149522-ukrayina-rozglyadaie-kontrakty-na-ponad-30-mln-doz-koronavirusnyh-vakcyn-shmygal.html

Ракурс

Україна станом на 25 січня підписала або готується підписати контракти на понад 30 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.

Вакцинація українців запланована на лютий, а всі черги згідно національного плану вакцинації будуть дотримані. Препарату для щеплення повинно вистачити всім охочим у 2021 році. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів на більш ніж на 30 млн вакцин фактично на підписанні та підписано, — зазначив він.



Шмигаль переконує, що до кінця січня в Україну надійде 1 млн доз вакцини від COVAX. Крім того, 200 тис. доз вакцини нараховуватиме перше постачання, щоб можна було почати екстрену негайну вакцинацію.

Нагадаємо, 25 січня президент України Володимир Зеленський обіцяв, що вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому 2021 року. найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз вакцини від COVID-19 від провідного міжнародного виробника. На Банковій не розкрилиінформацію, якого саме виробництва ця вакцина.