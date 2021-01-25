Зеленський і Дубінський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149518-zelenskyy-zaklykaie-dubinskogo-pity-z-frakciyi.html

Ракурс

Олександр Дубінський, нардеп від фракції «Слуга народу», відмовився від пропозиції президента Володимира Зеленського добровільно піти з фракції через санкції, які були накладені на Дубінського у США.

Також перебування Дубінського у фракції підриває репутацію «Слуги народу». Про це повідомляє «Бабель» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Зеленський вважає Дубінського «шкідливим» елементом у фракції. Він додав, що попереджав Дубінського про Андрія Деркача ще до запровадження санкцій проти нього, та просив не контактувати з ним і не влізати в тему «плівок Деркача». Також Зеленський дорікнув Дубінському в тому, що він «весь час розколював фракцію».

Водночас сам Дубінський відмовився виходити з фракції, та поскаржився на наклеп з боку «Центру протидії корупції». Він звинуватив у всьому «шабунят і соросят», які нібито його оббрехали та ввели в оману Зеленського і Міністерство фінансів США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Дубінський може залишитися без рахунків в Україні. Український банк «Монобанк» запропонував нардепу закрити рахунок через накладення на нього санкцій Міністерством фінансів США. Сам нардеп відмовився закривати рахунок.