Рояль для Зеленського. Фото: Обозреватель

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, отримав оригінальний презент до свого дня народження від активістів. Вони принесли під Офіс президента інсталяцію з роялем, який зображує один з номерів Зеленського у «Кварталі 95″.

Таким чином йому побажали „займатись тим, до чого є хист“. Про це повідомляють „Букви“.





Повідомляється, що під парканом ввечері з’явилася інсталяція у вигляді музичного інструменту та ніг зі спущеними штанами. Таким чином активісти заявили, що Зеленському варто повернутися до комедії, та не займати „чуже місце“.

Він записує чудові відосики, чудово грає на музичних інструментах, на роялі, я знаю, спеціаліст, великий майстер. Зараз складаються життєві обставини так, що він не може себе цьому повністю присвятити, бо він наче і президент. Пане Зеленський, будь ласка, займайтеся тим, що у вас добре виходить. З днем народження!» — заявили активісти.

Після промови вони запалили фаєри, імітуючи пожежу. Зауважимо, що у такий спосіб учасники акції нагадали Зеленському про його відомий виступ з парною грою на роялі.















Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протест проти високих комунальних тарифів влаштували у Києві активісти. У понеділок, 25 січня, на день народження президента Володимира Зеленського, обурені активісти хотіли вручити главі держави особливий «подарунок»: квитанції за комунальні послуги, зібрані з усієї України.

Акція розпочалася біля Офісу президента на Банковій вулиці в Києві. На мітинг українці прийшли з плакатами із написами: «Кінець епохи бідності — початок епохи злиднів» та «Газ по 3.00». Таким чином активісти вимагали знизити ціну 1 куб. м газу до 3 грн, а ціну на електроенергію — до 1 грн.