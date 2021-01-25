Мітинг на Банковій. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n149510-platijky-za-komunalku-prynesly-zelenskomu-aktyvisty-foto-video.html

Ракурс

Протест проти високих комунальних тарифів влаштували у Києві активісти.

У понеділок, 25 січня, на день народження президента Володимира Зеленського, обурені активісти хотіли вручити главі держави особливий «подарунок»: квитанції за комунальні послуги, зібрані з усієї України. Сьогоднішній захід отримав назву «Привітай президента платіжкою», оскільки відбувся в день народження чинного президента. Транслювали мітинг українські ЗМІ.

Акція розпочалася біля Офісу президента на Банковій вулиці в Києві. На мітинг українці прийшли з плакатами із написами: «Кінець епохи бідності — початок епохи злиднів» та «Газ по 3.00». Таким чином активісти вимагали знизити ціну 1 куб. м газу до 3 грн, а ціну на електроенергію — до 1 грн. Після мітингу активісти поїхали до державної дачі Зеленського, де йому планують передати «подарунок».

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. А НКРЕКП з січня підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній у середньому в 1,6 рази. У цьому місяці в низці регіонів України відбуваються акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України підготував програму, яка передбачає вісім кроків для зменшення вартості комунальних тарифів.