Концерт. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n149509-nezvychaynyy-karantynnyy-koncert-u-bulbashkah-vlashtuvaly-v-ssha-foto-video.html

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Унікальний «карантинний» концерт у бульбашках влаштував рок-гурт The Flaming Lips в Оклахомі, що у США. Під час виступу виконавці і глядачі були в індивідуальних надувних кулях.

Кожне шоу вміщувало по сотні бульбашок, всередині яких могли розміститися до трьох людей. Про це повідомляє BBC.





Концепція виникла у фронтмена гурту Вейна Койна. Свою ідею він пояснив тим, що на концерті люди будуть в більшій безпеці, ніж під час походу в магазин.





Зауважимо. що всередині кожної бульбашки організатори розмістили додатковий динамік, щоб покращити звук, пляшку води, вентилятор на батареї, рушник та спеціальний знак з написом «Мені треба до туалету/тут занадто жарко».

Якщо людині у бульбашці ставало занадто жарко, бульбашку наповнювали прохолодним повітрям, а глядачів, яким потрібно було до туалету, супроводжували працівники закладу, як тільки вони надягали маску і виходили зі свого кокону.





Організатори унікального заходу переконують, що кожна бульбашка містила достатньо кисню, щоб троє людей могли дихати понад годину. Хоча час від часу доводилося витирати конденсат рушником. У кінці шоу бульбашки підкотили до дверей, а глядачі мали вдягнути маски, і лише після цього їх випустили з концертної зали.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жінка вигулювала чоловіка на повідку під час коронавірусного карантину. У місті Шербрук у провінції Квебек поліція затримала жінку, яка гуляла із чоловіком на повідку. Мешканка заявила, що «просто вигулює свого собаку». Жінка наполягала, що дотримується правил карантину, які дозволяють вигулювати домашнього улюбленця.