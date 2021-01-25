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Концерт. Фото: BBC

Незвичайний «карантинний» концерт у бульбашках влаштували в США (ФОТО, ВІДЕО)

25 січ 2021, 17:05
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Унікальний «карантинний» концерт у бульбашках влаштував рок-гурт The Flaming Lips в Оклахомі, що у США. Під час виступу виконавці і глядачі були в індивідуальних надувних кулях.

Кожне шоу вміщувало по сотні бульбашок, всередині яких могли розміститися до трьох людей. Про це повідомляє BBC.

Концепція виникла у фронтмена гурту Вейна Койна. Свою ідею він пояснив тим, що на концерті люди будуть в більшій безпеці, ніж під час походу в магазин.

Виконавці у бульбашках. Фото: BBC

Зауважимо. що всередині кожної бульбашки організатори розмістили додатковий динамік, щоб покращити звук, пляшку води, вентилятор на батареї, рушник та спеціальний знак з написом «Мені треба до туалету/тут занадто жарко».

Якщо людині у бульбашці ставало занадто жарко, бульбашку наповнювали прохолодним повітрям, а глядачів, яким потрібно було до туалету, супроводжували працівники закладу, як тільки вони надягали маску і виходили зі свого кокону.

Бульбашки для концерту. Фото: BBC


Організатори унікального заходу переконують, що кожна бульбашка містила достатньо кисню, щоб троє людей могли дихати понад годину. Хоча час від часу доводилося витирати конденсат рушником. У кінці шоу бульбашки підкотили до дверей, а глядачі мали вдягнути маски, і лише після цього їх випустили з концертної зали.

Бульбашковий концерт. Фото: BBC

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жінка вигулювала чоловіка на повідку під час коронавірусного карантину. У місті Шербрук у провінції Квебек поліція затримала жінку, яка гуляла із чоловіком на повідку. Мешканка заявила, що «просто вигулює свого собаку». Жінка наполягала, що дотримується правил карантину, які дозволяють вигулювати домашнього улюбленця.


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