Концерт. Фото: BBC

https://racurs.ua/n149509-neobychnyy-karantinnyy-koncert-v-puzyryah-ustroili-v-ssha-foto-video.html

Ракурс

Уникальный «карантинный» концерт в пузырях устроила рок-группа The Flaming Lips в Оклахоме, США. Во время выступления исполнители и зрители были в индивидуальных надувных шарах.

Каждое шоу вмещало по сотне пузырей, внутри которых могли разместиться до трех человек. Об этом сообщает BBC.





Концепция возникла у фронтмена группы Уэйна Койна. Свою идею он объяснил тем, что на концерте люди будут в большей безопасности, чем во время похода в магазин.



Отметим, что внутри каждого пузыря организаторы разместили дополнительный динамик, чтобы улучшить звук, бутылку воды, вентилятор на батареи, полотенце и специальный знак с надписью «Мне надо в туалет здесь слишком жарко».

Если человеку в пузыре становилось слишком жарко, пузырь наполняли прохладным воздухом, а зрителей, которым нужно было в туалет, сопровождали работники заведения, как только они надевали маску и выходили из своего кокона.



Организаторы уникального мероприятия утверждают, что каждый пузырь содержал достаточное количество кислорода, чтобы три человека могли дышать более часа. Хотя время от времени приходилось вытирать конденсат полотенцем. В конце шоу пузырьки подкатили к двери, а зрителей заставили надеть маски, и только после этого их выпустили из концертного зала.

Напомним, ранее мы сообщали, что женщина выгуливала мужа на поводке во время карантина. В городе Шербрук в провинции Квебек полиция задержала женщину, которая гуляла с мужем на поводке. Жительница заявила, что «просто выгуливает свою собаку». Женщина настаивала, что соблюдает правила карантина, которые позволяют выгуливать питомца.