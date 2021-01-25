Возле Верховной Рады артисты устроили концерт-митинг. Фото: LB.ua

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Ракурс

На площади возле Верховной Рады в Киеве проходит антикоррупционный концерт-митинг «За права авторов! За честные роялти!».

Среди участников митинга — лидер группы «Друга рика» Валерий Харчишин, гитарист группы Green Grey Дизель, Руслан Горовой, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя, Екатерина Павленко из группы Go_A, композитор Александр Злотник и др.

Как утверждают организаторы, протестная акция за справедливые вознаграждения для авторов будет бессрочной.

Они говорят, что в Украине много лет права авторов нарушались из-за незаконных действий чиновников и мошеннических организаций, а «роялти так и не доходили до своих авторов».

Лидер группы «Друга рика» Валерий Харчишин подчеркнул, что нужно изменить закон об авторском праве, ведь часто оно является несправедливым к артистам, авторам и музыкантам.

Мы обращались уже ко всем: к министрам, премьеру, даже к президенту! За нами — правда и закон, поддержка международного авторского сообщества! Все, что мы хотим, чтобы и в Украине наконец заработала честная система сбора, распределения и выплаты роялти, как это делается во всем мире, — заявил Валерий Харчишин.

Напомним, в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский получил роялти почти 4,6 млн грн от «Квартала 95».