Біля Верховної Ради артисти влаштували концерт-мітинг. Фото: LB.ua

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Ракурс

На площі біля Верховної Ради у Києві 25 січня відбувається антикорупційний концерт-мітинг «За права авторів! За чесні роялті!».

Серед учасників мітингу — співак Тарас Тополя, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, «Дізель» із Green Grey, Олег «Фагот» Михайлюта, Катерина Павленко з гурту Go_A, композитор Олександр Злотник та ін.

Як стверджують організатори, протестна акція за справедливі винагороди для авторів буде безстроковою.

Вони наголошують, що в Україні багато років права авторів порушувались через незаконні дії чиновників та шахрайські організації, а «роялті так і не доходили до своїх авторів».

Валерій Харчишин наголосив, що потрібно змінити закон про авторське право, адже часто воно є несправедливим до артистів, авторів та музикантів.

Ми зверталися вже до всіх: до міністрів, прем'єра, навіть до президента! За нами — правда та закон, підтримка міжнародної авторської спільноти! Все, що ми хочемо, щоб і в Україні нарешті запрацювала чесна система збору, розподілу та виплати роялті, як це робиться в усьому світі, — заявив лідер гурту «Друга ріка».

Нагадаємо, наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський отримав роялті на майже 4,6 млн грн від «Кварталу 95».