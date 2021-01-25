МОН розробило кілька варіантів для проведення ЗНО. Фото: Вчасно

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Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року розпочнеться з 1 лютого.

Освітяни розробили декілька варіантів проведення ЗНО: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Відповідне питання розглядатимуть у березні на засіданні парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій. Про це 25 січня повідомив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

За інформацією міністра, на пробне ЗНО зареєструвалося майже 140 тис. осіб, але остаточні цифри стануть відомі після опрацювання всіх даних. Саме ж пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома. Відповіді треба буде внести до 10 або 14 квітня до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО.

Ще раз наголошую: ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему — невдячна справа. Зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України, — відзначив Шкарлет.

Нагадаємо, випускники, які готуватимуться до проведення ЗНО в 2021 році, зможуть перевірити свої знання та пройти попередні тести, оскільки на сайті «ЗНО-онлайн» з’явилося понад 300 тестів, які складали абітурієнти під час проходження основних та додаткових сесій зовнішнього незалежного оцінювання в період з 2009 по 2020 роки.