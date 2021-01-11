Тести ЗНО з попередніх років можна пройти онлайн. Фото: svatove.city

https://racurs.ua/ua/n148880-testy-zno-z-poperednih-rokiv-teper-mojna-proyty-onlayn-yak-ce-zrobyty.html

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Тести ЗНО в Україні з попередніх років оприлюднили і відтепер їх можна пройти онлайн.

На сайті «ЗНО-онлайн» з’явилося понад 300 тестів, які складали абітурієнти під час проходження основних та додаткових сесій зовнішнього незалежного оцінювання в період з 2009 по 2020 роки. Випускники, які готуватимуться до проведення ЗНО в 2021 році, зможуть перевірити свої знання та пройти попередні тести. Про це 11 січня повідомило видання Osvita.ua.

Зазначається, що виконання тестів максимально наближене до реальності, а форма надання відповіді відповідає виду, який мають абітурієнти під час проходження реального зовнішнього незалежного оцінювання. Тестові завдання української мови та літератури, математики, історії України та географії розподілені за темами. Після кожного виконаного тесту ЗНО надаються правильні відповіді та розраховується результат у тестових та рейтингових балах.

Освітяни вважають, що використання сервісу допоможе учасникам тестувань зрозуміти структуру тесту з кожного навчального предмета, ознайомитись із формами завдань та визначити час, необхідний для розв’язання завдань тесту. Крім того, до більшості завдань додані коментарі провідних фахівців.

Нагадаємо, 5 січня в Україні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься в регіонах і становитиме від 195 до 255 грн.