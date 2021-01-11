Тесты ВНО с предыдущих лет можно пройти онлайн. Фото: svatove.city

https://racurs.ua/n148880-testy-vno-s-predyduschih-let-teper-mojno-proyti-onlayn.html

Ракурс

Тесты ВНО в Украине с предыдущих лет обнародовали и отныне их можно пройти онлайн.

На сайте «ВНО онлайн» появилось более 300 тестов, которые сдавали абитуриенты во время прохождения основных и дополнительных сессий внешнего независимого оценивания в период с 2009 по 2020 годы. Выпускники, которые будут готовиться к проведению ВНО в 2021 году, смогут проверить свои знания и пройти предварительные тесты. Об этом 11 января сообщило издание Osvita.ua.

Отмечается, что выполнение тестов максимально приближено к реальности, а форма ответа соответствует виду, который имеют абитуриенты во время прохождения реального внешнего независимого оценивания. Тестовые задания украинского языка и литературы, математики, истории Украины и географии распределены по темам. После каждого выполненного теста ВНО предоставляются правильные ответы и рассчитывается результат в тестовых и рейтинговых баллах.

Педагоги считают, что использование сервиса поможет участникам тестирований понять структуру теста по каждому учебному предмету, ознакомиться с формами заданий и определить время, необходимое для решения задач теста. Кроме того, к большинству задач добавлены комментарии ведущих специалистов.

Напомним, 5 января в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться в регионах и составит от 195 до 255 грн.