МОН разработало несколько вариантов для проведения ВНО. Фото: Вчасно

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Ракурс

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года начнется с 1 февраля.

Педагоги разработали несколько вариантов проведения ВНО: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГИА в учебных заведениях (по выбору соискателя образования). Это варианты могут быть одобрены с учетом эпидемической ситуации в Украине. Соответствующий вопрос будут рассматривать в марте на заседании парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Об этом 25 января сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram.

По информации министра, на пробное ВНО зарегистрировалось почти 140 тыс. человек, но окончательные цифры станут известны после обработки всех данных. Само же пробное ВНО состоится 10 апреля.

Каждый зарегистрированный участник сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно скачать тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование на дому. Ответы надо будет внести до 10 или 14 апреля в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

Еще раз подчеркиваю: ВНО никуда не исчезает. А все манипуляции на эту тему — неблагодарное дело. Внешнее независимое оценивание является основным инструментом качественного и беспристрастного поступления в учреждения высшего образования Украины, — отметил Шкарлет.

Напомним, выпускники, которые будут готовиться к проведению ВНО в 2021 году смогут проверить свои знания и пройти предварительные тесты, поскольку на сайте «ЗНО онлайн» появилось более 300 тестов, которые сдавали абитуриенты во время прохождения основных и дополнительных сессий внешнего независимого оценивания в период с 2009 по 2020 годы.