Обвиняемый в стрельбе в Княжичах возвращается в полицию Киева

Курята. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n149506-obvinyaemyy-v-strelbe-v-knyajichah-vozvraschaetsya-v-policiu-kieva.html

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Стрельба в Княжичах, которая произошла 4 декабря 2016 года, была успешно «замята» правоохранителями. Обвиняемого в организации убийства полицейских в Княжичах Леонида Куряту назначили на руководящую должность в полиции Киева.

Сейчас он работает заместителем начальника Днепровского управления столичной полиции. Об этом сообщает журналист Дмитрий Реплянчук на своей странице в Facebook.

Леонид Курята — полицейский, который руководил спецоперацией в Княжичах 4 декабря 2016 года. В ту ночь произошла перестрелка между различными подразделениями полиции, в результате которой погибли пять правоохранителей — двое полицейских разведчиков, двое охранников и командир отряда «КОРД».

После трагедии Куряту со скандалом выгнали из полиции и объявили подозрение в организации умышленного убийства полицейских, но затем он постепенно вернулся к работе в полиции, уверяет журналист.