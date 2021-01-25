Обвинувачений у стрілянині в Княжичах повертається до поліції Києва

Курята. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n149506-obvynuvachenyy-u-strilyanyni-v-knyajychah-povertaietsya-do-policiyi-kyieva.html

Ракурс

Стрілянина в Княжичах, що сталася 4 грудня 2016 року, була успішно «зам'ята» правоохоронцями. Обвинуваченого в організації вбивства поліцейських у Княжичах Леоніда Куряту призначили на керівну посаду в поліції Києва.

Зараз він працює заступником начальника Дніпровського управління столичної поліції. Про це повідомляє журналіст Дмитро Реплянчук на своїй сторінці у Facebook.

Леонід Курята — поліцейський, який керував спецоперацією в Княжичах 4 грудня 2016 року. Тієї ночі сталася перестрілка між різними підрозділами поліції, внаслідок якої загинули п’ятеро правоохоронців — двоє поліцейських розвідників, двоє охоронців і командир загону «КОРДу».

Після трагедії Куряту зі скандалом вигнали з поліції й оголосили підозру в організації умисного вбивства поліцейських, але потім він поступово повернувся до роботи у поліції, запевняє журналіст.

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