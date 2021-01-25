У Ермака пожелали Зеленскому одолеть «хуторянскую хитрость» и «коррупционных пауков»

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Владимира Зеленского с днем рождения поздравил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, президент предложил украинцам стать более взрослыми, современными и честными.

Поздравление Зеленскому советник Андрея Ермака опубликовал на своей Фейсбук-странице 25 января.

Мой Президент… Он — абсолютно другой. Особенно для страны, в которой всегда считалась изысканной доблестью своеобразная хуторская хитрость. Обмануть при любой возможности. Хоть на немножко. Даже себе во вред. Просто потому, что так принято. Он же предложил стать нам чуточку другими. Более взрослыми. Более современными. Более честными, — написал политтехнолог.

По его словам, глава государства предложил украинцам стать менее завистливыми и ноющими о своих неудачах.

Да, знаю. Уже вчера нужны были крутые результаты. Сразу так: встал, увидел, сказал и… победил! Изначальная задача ведь была проще некуда. Прийти на выборы, в которых вечно участвовали махровые коррупционные пауки. Добровольно окунуться в ядовитый океан политической лжи. Сломать старое хитрое государство, в котором ушлые воры годами зарабатывали под пафосные патриотические гимны, — считает советник Ермака.

Он отметил, что власть Зеленского должна была найти новый формат государства — конкурентный, современный, сервисный и реально свободный, который не выглядит «попрошайкой на глобальных рынках». Также он отметил наличие новой номенклатуры, у которой «не только зрачки-доллары в глазах, но и ответственность».

Президент берет и делает. Понемногу. По другому. Абсолютно не отказываясь нести свое бремя. Не жалея себя. Не оправдываясь… Ах, новые тоже пока разочаровывают? Точно. Президент же должен был сразу найти десятки тысяч идеалов. Как будто новые — это не дети тридцати лет нашей независимости, — заявил Подоляк.

По его словам, далее в планах власти «перепродумать мораль», выстроить новые отношения, вернуть доверие общества к государству и переписать общественный договор.

Сделать государство максимально прозрачным. Вернуть понятия справедливость… А главное — продолжать каждый день брать на себя ответственность. Быть лидером, которого никогда не было в современной Украине и который не про свой карман и не про обман, — отметил политтехнолог.

Он также выразил убежденность, что все у Зеленского «получится и мы, наконец, увидим успешную современную Украину».