У Єрмака побажали Зеленському здолати “хуторянську хитрість” і “корупційних павуків”

https://racurs.ua/ua/n149505-u-iermaka-pobajaly-zelenskomu-zdolaty-hutoryansku-hytrist-i-korupciynyh-pavukiv.html

Ракурс

Володимира Зеленського з днем народження привітав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, президент запропонував українцям стати більш дорослими, сучасними і чесними.

Вітання Зеленському радник Андрія Єрмака опублікував на своїй Фейсбук-сторінці 25 січня.

Мій президент… Він — абсолютно інакший. Особливо для країни, в якій завжди вважалася вишуканою доблестю своєрідна хутірська хитрість. Обдурити за першої-ліпшої нагоди. Хоч на трохи. Навіть собі у збиток. Просто тому, що так заведено. Він же запропонував стати нам трішки іншими. Більш дорослими. Більш сучасними. Чеснішими, — написав політтехнолог.

За його словами, глава держави запропонував українцям стати менш заздрісними, а також менше скиглити через свої невдачі.

Так, знаю. Вже на вчора потрібні були круті результати. Відразу так: встав, побачив, сказав і… переміг! Початкове завдання було простіше нікуди. Прийти на вибори, в яких вічно брали участь махрові корупційні павуки. Добровільно зануритися в отруйний океан політичної брехні. Зламати стару хитру державу, в якій спритні злодії роками заробляли під пафосні патріотичні гімни, — вважає радник Єрмака.

Він зазначив, що влада Зеленського повинна була знайти новий формат держави — конкурентний, сучасний, сервісний і реально вільний, який не виглядає «жебраком на глобальних ринках». Також він зауважив наявність нової номенклатури, у котрої «не лише зіниці-долари в очах, але й відповідальність».

Президент бере і робить. Потроху. По-іншому. Абсолютно не відмовляючись нести свій тягар. Не шкодуючи себе. Не виправдовуючись… Ах, нові теж поки що розчаровують? Точно. Президент же повинен був відразу знайти десятки тисяч ідеалів. Неначе нові — це не діти тридцяти років нашої незалежності, — заявив Подоляк.

За його словами, далі в планах влади «перепродумати мораль», вибудувати нові відносини, повернути довіру суспільства до держави і переписати суспільний договір.

Зробити державу максимально прозорою. Повернути поняття справедливість… А головне — продовжувати щодня брати на себе відповідальність. Бути лідером, якого ніколи не було в сучасній Україні і який не про свою кишеню і не про обман, — зазначив політтехнолог.

Він також висловив переконання, що все у Зеленського «вийде і ми, нарешті, побачимо успішну сучасну Україну».