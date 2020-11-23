Наявність “кадрів Януковича” на Банковій пояснив радник Єрмака

https://racurs.ua/ua/n146860-nayavnist-kadriv-yanukovycha-na-bankoviy-poyasnyv-radnyk-iermaka.html

Ракурс

Наявність чиновників, які працювали у владі за часів Віктора Януковича, в офісі Володимира Зеленського пояснив радник Андрія Єрмака, політтехнолог Михайло Подоляк.

Він не суперечливий, він брехливий по суті, — так Подоляк в інтерв’ю «Бабелю» оцінив аргумент попередньої влади щодо непатріотичності команди Зеленського.

Журналісти нагадали Подоляку, що на Банковій працюють люди з режиму Януковича. Йдеться про Олега Татарова — нинішнього заступника Єрмака, який працював у Головному слідчому управлінні МВС в часи Віталія Захарченка. Тоді Татаров розповідав про побиття євромайданівцями спецпризначенців «Беркуту». Також екс-глава Держкомтелерадіо за Януковича Олександр Курдінович встиг попрацювати в офісі Зеленського та звільнитися. Окрім цього, політтехнолог Подоляк свого часу працював з Сергієм Льовочкіним і Юрієм Іванющенком, проте нині нагадує, що й представник опозиційної до «Слуги народу» політсили Петро Порошенко був при владі у часи Януковича.

Глава ось цієї групи патріотів (Порошенко — ред.) ким був за попередньої влади… Татаров був главою управління, тобто клерком, який не формував політику. Це питання, до якого я підходжу педантично — є професійні компетенції у людини чи їх немає, — зазначив Подоляк.



За його словами, у «патріотів» було пʼять років, щоб довести вину кожного з учасників подій на Майдані. Він додав, що «вони цього не зробили».

Радник Єрмака також переконує, що компетенції важливіші за упередження та політичний бекграунд чиновників.