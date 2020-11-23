Наличие «кадров Януковича» на Банковой пояснил советник Ермака

https://racurs.ua/n146860-nalichie-kadrov-yanukovicha-na-bankovoy-poyasnil-sovetnik-ermaka.html

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Наличие чиновников, которые работали во времена Виктора Януковича, в офисе Владимира Зеленского пояснил советник Андрея Ермака, политтехнолог Михаил Подоляк

Он не противоречивый, он лживый по сути, — так Подоляк в интервью «Бабелю» оценил аргумент предыдущей власти о непатриотичности команды Зеленского.

Журналисты напомнили Подоляку, что на Банковой работают люди из режима Януковича. Речь идет об Олеге Татарове — нынешнем заместителе Ермака, который работал в Главном следственном управлении МВД во времена Виталия Захарченко. Тогда Татаров рассказывал об избиении евромайдановцами спецназовцев «Беркута». Также экс-глава Госкомтелерадио времен Януковича Александр Курдинович успел поработать в офисе Зеленского и уволиться. Кроме этого, политтехнолог Подоляк свое время работал с Сергеем Левочкиным и Юрием Иванющенко, однако сейчас напоминает, что и представитель оппозиционной к «Слуге народа» политсилы Петр Порошенко был при власти во времена Януковича.

Глава вот этой группы патриотов (Порошенко — ред.) кем был при предыдущей власти… Татаров был главой управления, то есть клерком, не формировал политику. Этот вопрос, к которому я подхожу щепетильно — есть профессиональные компетенции у человека или их нет, — отметил Подоляк.



По его словам, у «патриотов» было пять лет, чтобы доказать вину каждого из участников событий на Майдане. Он добавил, что «они этого не сделали».

Советник Ермака также утверждает, что компетенции важнее предубеждений и политического бэкграунда чиновников.