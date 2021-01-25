Сын сдал отца ФБР за штурм Капитолия. Фото: AFP

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За штурм Капитолия 18-летний американец Джексон Реффит сдал отца ФБР.

Отец поделился с Джексоном, что участвовал в штурме Капитолия. Американец потребовал от сына, чтобы он не рассказывал никому об этом, в противном случае будет считать парня предателем, сообщает The New York Times.

Однако Джексон Реффит за несколько недель до беспорядков в Вашингтоне предупредил ФБР, что его папа что-то замышляет.

Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное… Но я не знал что, — рассказал Джексон.

Через пару дней после штурма отец угрожал сыну, но Гая Реффита арестовали 16 января.

Его обвинили в воспрепятствовании правосудию и в умышленном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом без законных полномочий.

ФБР обнаружило в его доме пистолет и винтовку. Реффит признался, что брал оружие с собой в Вашингтон.

Его сын Джексон не сожалеет о своем решении. Он надеется, что рано или поздно восстановит отношения с папой.

Судя по всему, его выгнали из семьи, но парень не пропадет — он собрал уже больше 84 тыс. долл. на GoFundMe на будущее образование.

Напомним, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг.

Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. В результате штурма Капитолия погибли пять человек.