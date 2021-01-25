Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149503-mokryy-sneg-i-dojdi-pronesutsya-po-vsey-ukraine-pogoda-na-26-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 января ожидается дождливая и морозная, возможен мокрый снег. Температура воздуха днем прогнозируется преимущественно выше нуля, в Крыму температура достигнет отметки +12°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +12°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми, но в некоторых регионах возможны заморозки. Ветер обещают юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 января будет пасмурной и дождливой. Ночью воздух достигнет +4°, а днем температура будет держаться на уровне от +2° до +4° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая. Температура воздуха ночью составит от +2° до +4°, а днем столбики термометра застынут на уровне +7°.

Погодные условия в Одессе изменятся на дожди и мокрый снег, но температура воздуха не даст непогоде продержаться. Так, воздуха ночью составит +3° тепла, а днем воздух прогреется до +5°.

Погода во Львове завтра прогнозируется прохладная и морозная. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…+1° тепла, а днем ​​также −1…+1° тепла.

Погода в Карпатах 26 января прогнозируется снежная и морозная. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла, а днем ​​температура достигнет +1° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 26 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4°С мороза. южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.