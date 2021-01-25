Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149503-mokryy-snig-ta-doschi-vkryut-usu-ukrayinu-pogoda-na-26-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 січня очікується дощова та морозна, можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень прогнозується переважно вище нуля, у Криму температура досягне позначки +12°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до +12°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими, але в деяких регіонах можливі заморозки. Вітер обіцяють південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 26 січня буде похмурою та дощовою. Вночі повітря досягне +4°, а вдень температура триматиметься на рівні від +2° до +4° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується плюсова. Температура повітря вночі складе від +2° до +4°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +7°.

Погодні умови в Одесі зміняться на дощі та мокрий сніг, але температура повітря не дасть негоді протриматися. Так, повітря вночі сягне +3° тепла, а вдень повітря прогріється до +5°.

Погода у Львові завтра прогнозується прохолодна та морозна. Температурні показники будуть такими: уночі −1…+1° тепла, а вдень також −1…+1° тепла.

Погода в Карпатах 26 січня прогнозується снігова та морозна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень температура сягне +1° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 26 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря в січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.