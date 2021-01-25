Син здав батька ФБР за штурм Капітолію. Фото: AFP

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За штурм Капітолію 18-річний американець Джексон Реффіт здав батька ФБР.

Батько поділився з Джексоном, що брав участь у штурмі Капітолію. Американець вимагав від сина, щоб він нікому про це не розповідав, бо буде вважати хлопця зрадником, повідомляє The New York Times.

Однак Джексон Реффіт за кілька тижнів до заворушень у Вашингтоні попередив ФБР, що його тато щось задумав.

Він завжди говорив мені, що він планує зробити щось масштабне … Але я не знав що саме, — розповів Джексон.

Через кілька днів після штурму батько погрожував синові, але Гая Реффіта заарештували 16 січня.

Його звинуватили в перешкоджанні правосуддю і в умисному проникненні в будинок або на територію з обмеженим доступом без законних повноважень.

ФБР виявило в його будинку пістолет і гвинтівку. Реффіт зізнався, що брав зброю з собою до Вашингтона.

Його син Джексон не шкодує про своє рішення. Він сподівається, що рано чи пізно відновить стосунки з татом.

Судячи з усього, його вигнали з сім’ї, але хлопець зібрав уже понад 84 тис. дол. на GoFundMe на майбутню освіту.

Нагадаємо, прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США 6 січня після його закликів прийти на мітинг.

Вони намагалися перешкодити затвердженню підсумків виборів президента, на яких переміг демократ Джо Байден. Внаслідок штурму Капітолію загинуло п’ятеро осіб.