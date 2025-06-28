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Ракурс
НМТ-2025: за проміжними результатами тест з математики не склали понад 14 тисяч учасників

Математика їх підкосила: стали відомі проміжні результати НМТ-2025

28 чер 2025, 11:52
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В основній сесії цьогорічного Національного мультипредметного тесту взяли участь понад 284 тисяч вступників із зареєстрованих 312 тисяч.

Водночас найбільше колишніх учнів не склали іспит з математики — 4 686 учасників

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вона підкреслює, що це — попередні дані й наразі ще триває опрацювання результатів тестувань.

За її словами, майже всі 128,8 тисячі вступників долають порогові бали з української мови, історії, географії та біології.

Водночас наразі найбільше провалених тестів зафіксували з математики — 11,4% (14 686 учнів). З англійської мови не подолали поріг 2,8% (1 377), з української мови — 0,3% (401), а з історії України — 0,15% (185).

Джерело: Ракурс


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