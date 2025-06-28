Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Математика их подкосила: стали известны промежуточные результаты НМТ-2025

Математика их подкосила: стали известны промежуточные результаты НМТ-2025

28 июн 2025, 11:52
999

В основній сесії цьогорічного Національного мультипредметного тесту взяли участь понад 284 тисяч вступників із зареєстрованих 312 тисяч.

Водночас найбільше колишніх учнів не склали іспит з математики — 4 686 учасників

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вона підкреслює, що це — попередні дані й наразі ще триває опрацювання результатів тестувань.

За її словами, майже всі 128,8 тисячі вступників долають порогові бали з української мови, історії, географії та біології.

Водночас наразі найбільше провалених тестів зафіксували з математики — 11,4% (14 686 учнів). З англійської мови не подолали поріг 2,8% (1 377), з української мови — 0,3% (401), а з історії України — 0,15% (185).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров