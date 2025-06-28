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Математика их подкосила: стали известны промежуточные результаты НМТ-2025
Математика их подкосила: стали известны промежуточные результаты НМТ-2025https://racurs.ua/n207399-matematika-ih-podkosila-stali-izvestny-promejutochnye-rezultaty-nmt-2025.htmlРакурс
В основній сесії цьогорічного Національного мультипредметного тесту взяли участь понад 284 тисяч вступників із зареєстрованих 312 тисяч.
Водночас найбільше колишніх учнів не склали іспит з математики — 4 686 учасників
Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Вона підкреслює, що це — попередні дані й наразі ще триває опрацювання результатів тестувань.
За її словами, майже всі 128,8 тисячі вступників долають порогові бали з української мови, історії, географії та біології.
Водночас наразі найбільше провалених тестів зафіксували з математики — 11,4% (14 686 учнів). З англійської мови не подолали поріг 2,8% (1 377), з української мови — 0,3% (401), а з історії України — 0,15% (185).