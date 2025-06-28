Зеленский назначил судью КСУ, что разблокировало его работу

https://racurs.ua/n207398-zelenskiy-naznachil-sudu-ksu-chto-razblokirovalo-ego-rabotu.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив суддю Конституційного суду за своєю квотою і тим самим розблокував роботу КСУ.

Новим суддею став екскоординатор проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков. Від 27 січня в суді не було кворуму — мінімальної кількості суддів, яка потрібна, щоб суд міг ухвалювати рішення.

Для роботи КС кворум — це 12 із 18 суддів. До призначення Водяннікова було лише 11, тому суд не міг розглядати звернення нардепів, президента чи інші конституційні подання. Хоча дорадча група експертів ще в лютому передала президенту список кандидатів на посаду.

Водянніков — юрист із понад 20-річним досвідом у сфері верховенства права, конституційної та судової реформи тощо. Бере участь як експерт у парламентських робочих групах під час підготовки законопроєктів.

Новий суддя КСУ працював у структурі ОБСЄ в Україні з 2004 до 2023 року на різних посадах. Так, у 2022—2023 роках працював у Програмі підтримки України ОБСЄ як старший спеціаліст із проєктної діяльності у сфері верховенства права та прав людини.