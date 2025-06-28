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Зеленский поменял состав Ставки верховного главнокомандующего
Зеленский поменял состав Ставки верховного главнокомандующегоhttps://racurs.ua/n207397-zelenskiy-pomenyal-sostav-stavki-verhovnogo-glavnokomanduuschego.htmlРакурс
Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
До неї уведено командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, а також першого заступника міністра оборони Сергія Боєва і командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.
Про це йдеться у відповідному наказі на сайті президента України.