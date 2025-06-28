Ракурсhttps://racurs.ua/
Верховный суд США ограничил возможность блокировать указ Трампа о гражданстве по праву рождения
Верховный суд США ограничил возможность блокировать указ Трампа о гражданстве по праву рожденияhttps://racurs.ua/n207396-verhovnyy-sud-ssha-ogranichil-vozmojnost-blokirovat-ukaz-trampa-o-grajdanstve-po-pravu-rojdeniya.htmlРакурс
Верховний суд США підтримав Трампа в суперечках про право на громадянство за народженням.
14 поправку до Конституції Трамп раніше наказав застосовувати тільки, коли хтось із батьків є громадянином США або законно перебуває в країні на постійній основі, а не тимчасово, наприклад, за туристичною візою.
Згідно з ухвалою Верховного суду, суди нижчої інстанції не можуть зупиняти дію президентських указів, повідомляє Reuters.
«За» обмеження повноважень нижчих судів виступили всі шість консервативних суддів, у тому числі троє призначених при Дональді Трампі. Троє суддів-демократів голосували проти.
Трамп у соцмережах назвав рішення Верховного суду «великою перемогою».
Це масштабне рішення. Фундаментальна перемога верховенства права. Люди по всій країні в захваті. Я бачу щастя і духовний підйом, — заявив Трамп.
За словами президента США, судді, які обмежують виконання його указів, «колосально зловживають владою і намагаються диктувати закон всій нації».
Раніше експерти попередили, що через війну Трампа із судовою системою в США може виникнути конституційна криза.
Адміністрація Білого дому звернулася до Верховного суду після того, як федеральні судді у штатах Вашингтон, Меріленд та Массачусетс призупинили дію указу Трампа про заборону надавати американське громадянство за народженням, якщо батьки дитини перебували у країні нелегально.
«За» обмеження повноважень нижчих судів виступили всі шість консервативних суддів, у тому числі троє призначених при Дональді Трампі. Троє суддів-демократів голосували проти.