https://racurs.ua/n211361-tramp-anonsiroval-nachalo-boevyh-deystviy-protiv-meksiki.html

Ракурс

Дональд Трамп анонсував наземні удари проти Мексики.

Американський лідер заявив, що незабаром Сполучені Штати можуть розпочати наземні удари проти картелів у Мексиці в рамках посилення боротьби з наркоторгівлею у США. Трамп вважає, що наразі картелі «керують Мексикою». Наркоторгівців він звинуватив у щорічних смертях у США на рівні від 250 тис. до 300 тис. людей через наркотики. Про це Трамп заявив в інтерв’ю для Fox News, передає The Hill.

Картелі фактично контролюють Мексику. Дуже сумно спостерігати за тим, що сталося в їхній країні, але ці угруповання щороку забирають життя 250−300 тис. людей у США. Наркотики руйнують сім’ї та життя. Тому ми робимо важливу роботу і зупиняємо це, — наголосив він.

Глава Сполучених Щтатів наголосив, що американцям вдалося перекрити 97 відсотків наркотиків, які надходили морем. А тепер американці тепер «почнуть бити по суші» у боротьбі з картелями.

Аналітики вважають, що потенційні удари на території Мексики стануть значним ескалаційним кроком і можуть викликати дипломатичну напругу, оскільки такі дії торкнуться суверенітету іншої країни. Уряд Мексики раніше відкидав зовнішні втручання у свої внутрішні справи.

Нагадаємо, 3 січня Сполучені Штати Америки провели військову операцію у Венесуелі в ході якої захопили президента Ніколаса Мадуро разом із його дружиною Силією Флорес. Обох доставили до Нью-Йорка для висування звинувачень у торгівлі наркотиками. На даний момент Мадуро і Флорес перебувають під вартою.

Джерела: Fox News, The Hill