Ракурсhttps://racurs.ua/
Дональд Трамп, фото: RawPixel
Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций — Белый домhttps://racurs.ua/n211333-tramp-podpisal-ukaz-o-vyhode-ssha-iz-66-mejdunarodnyh-organizaciy-belyy-dom.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, згідно з яким США припиняють членство у 66 міжнародних організаціях.
Про це повідомляється на сторінці Білого дому у соцмережі X.
Президент Дональд Дж. Трамп підписав Президентський меморандум, який наказує вивести Сполучені Штати з 66 міжнародних організацій, які більше не служать інтересам Америки, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що перелік організацій, з яких виходять США, включає:
- 35 організацій, що не входять до складу ООН;
- 31 організацію ООН.
Перелік цих організацій разом з відповідним указом Трампа вже оприлюднений на сайті Білого дому. У ньому, зокрема:
- Український Науково-Технологічний Центр (УНТЦ) — міжнародна міжурядова організація, створена у 1993 році з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов’язаних зі зброєю масового знищення;
- Венеціанська комісія;
- Офіс спецпредставника Генсека ООН щодо насильства щодо дітей.
AMERICA FIRST ��
Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:
�35-non UN organizations
�31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N
— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026