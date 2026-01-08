Новости
Дональд Трамп, фото: RawPixel

Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций — Белый дом

8 янв 2026, 10:58
Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, згідно з яким США припиняють членство у 66 міжнародних організаціях.

Про це повідомляється на сторінці Білого дому у соцмережі X.

Президент Дональд Дж. Трамп підписав Президентський меморандум, який наказує вивести Сполучені Штати з 66 міжнародних організацій, які більше не служать інтересам Америки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що перелік організацій, з яких виходять США, включає:

  • 35 організацій, що не входять до складу ООН;
  • 31 організацію ООН.

Перелік цих організацій разом з відповідним указом Трампа вже оприлюднений на сайті Білого дому. У ньому, зокрема:

  • Український Науково-Технологічний Центр (УНТЦ) — міжнародна міжурядова організація, створена у 1993 році з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов’язаних зі зброєю масового знищення;
  • Венеціанська комісія;
  • Офіс спецпредставника Генсека ООН щодо насильства щодо дітей.

Источник: Ракурс


