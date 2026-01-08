Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/n211333-tramp-podpisal-ukaz-o-vyhode-ssha-iz-66-mejdunarodnyh-organizaciy-belyy-dom.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, згідно з яким США припиняють членство у 66 міжнародних організаціях.

Про це повідомляється на сторінці Білого дому у соцмережі X.

Президент Дональд Дж. Трамп підписав Президентський меморандум, який наказує вивести Сполучені Штати з 66 міжнародних організацій, які більше не служать інтересам Америки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що перелік організацій, з яких виходять США, включає:

35 організацій, що не входять до складу ООН;

31 організацію ООН.

Перелік цих організацій разом з відповідним указом Трампа вже оприлюднений на сайті Білого дому. У ньому, зокрема:

Український Науково-Технологічний Центр (УНТЦ) — міжнародна міжурядова організація, створена у 1993 році з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов’язаних зі зброєю масового знищення;

Венеціанська комісія;

Офіс спецпредставника Генсека ООН щодо насильства щодо дітей.