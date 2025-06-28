Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

https://racurs.ua/ua/n207397-zelenskyy-zminyv-sklad-stavky-verhovnogo-golovnokomanduvacha.html

Ракурс

Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

До неї уведено командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, а також першого заступника міністра оборони Сергія Боєва і командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.

Про це йдеться у відповідному наказі на сайті президента України.