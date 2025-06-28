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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувачаhttps://racurs.ua/ua/n207397-zelenskyy-zminyv-sklad-stavky-verhovnogo-golovnokomanduvacha.htmlРакурс
Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.
До неї уведено командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, а також першого заступника міністра оборони Сергія Боєва і командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.
Про це йдеться у відповідному наказі на сайті президента України.