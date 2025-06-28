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Ракурс
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

28 чер 2025, 11:28
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Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача.

До неї уведено командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, а також першого заступника міністра оборони Сергія Боєва і командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.

Про це йдеться у відповідному наказі на сайті президента України.

Джерело: Ракурс


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