Вісім кроків для зменшення тарифів підготував Кабмін. Фото:

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Кабінет міністрів України підготував вісім кроків для зменшення вартості комунальних тарифів.

В уряді вважають, що для того, щоб ринок газу запрацював повною мірою, потрібно сформувати чесні правила та запустити на ньому повноцінну конкуренцію. Про це 25 січня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на власній сторінці у Facebook.

Але наразі, в час коронакризи, ми мусимо підтримати наших громадян. Саме тому Уряд підготував та реалізовує 8 кроків, які сприятимуть зменшенню тарифів для українців, — йдеться в повідомленні.

Першим кроком, за інформацією прем'єра, стало ухвалене урядом рішення про встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна діятиме до завершення опалювального сезону.

Другий крок — ухвалення НКРЕКП рішення про зменшення тарифу до 30% на розподіл для 14 облгазів. Третім кроком стала нарада Кабміну з Асоціацією міст України, «Нафтогазом» та місцевими керівниками, за результатами якої підтримано рішення про те, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні зростати не будуть.

Четвертий крок передбачає роботу над річними продуктами на ринку газу. В уряді впевнені, що такі річні продукти від газопостачальних компаній дадуть змогу споживачам на цілий рік розуміти свою ціну й планувати свій бюджет.

Наприклад, у вересні 2020 року «Нафтогаз» пропонував ціну 4,70 грн за куб. м із ПДВ на цілий рік. Аналогічні продукти від інших постачальників варто очікувати вже цієї весни, — зазначив Шмигаль.

Під п’ятим кроком прем'єр має на увазі те, що Антимонопольний комітет відкрив шість справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які підвищили ціну на «блакитне паливо». Шостим кроком в уряді називають спрощений доступ до субсидій, оскільки більшість громадян отримують їх одразу після заявки.

Сьомий крок — уряд напрацював рішення про компенсації для тих громадян, хто встановив електроопалення. Вирішити це питання обіцяють найближчим часом. Восьмий крок — розробка урядового законопроекту про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання про завищені платежі за розподіл газу.

Шмигаль додав, що наразі уряд активно обговорює низку інших важливих ініціатив — впровадження мораторію на нарахування пені й штрафів на газ за січень. Також окремо обговорюється справедливий механізм формування ціни на блакитне паливо для ОСББ. Крім того, уряд спільно з Офісом президента, народними депутатами та Асоціацією міст України готують меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду.

Нагадаємо, у Верховній Раді пообіцяли взятися за тарифи на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Це питання 25 січня на погоджувальній раді вже обговорили представники всіх депутатських фракцій.