Восемь шагов для уменьшения тарифов подготовил Кабмин. Фото:

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Кабинет министров Украины подготовил восемь шагов для уменьшения стоимости коммунальных тарифов.

В правительстве считают, что для того, чтобы рынок газа заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Об этом 25 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на собственной странице в Facebook.

Именно поэтому правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев, — говорится в сообщении.

Первым шагом, по информации премьера, стало принятое правительством решение об установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за куб. м. Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона.

Второй шаг — принятие НКРЭКУ решения об уменьшении тарифа до 30% на распределение для 14 облгазов. Третьим шагом стало совещание Кабмина с Ассоциацией городов Украины, «Нафтогазом» и местными руководителями, по результатам которого поддержано решение о том, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.

Четвертый шаг предполагает работу над годовыми продуктами на рынке газа. В правительстве уверены, что такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят потребителям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет.

Например, в сентябре 2020 года «Нафтогаз» предлагал цену 4,70 грн за куб. м с НДС на целый год. Аналогичные продукты от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной, — отметил Шмыгаль.

Под пятым шагом премьер имеет в виду то, что Антимонопольный комитет открыл шесть дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые повысили цену на «голубое топливо». Шестым шагом в правительстве называют упрощенный доступ к субсидиям, поскольку большинство граждан получают их сразу после заявки.

Седьмой шаг —правительство выработало решение о компенсациях для тех граждан, кто установил электроотопление. Решить этот вопрос обещают в ближайшее время. Восьмой шаг — разработка правительственного законопроекта об укрупнении газзбытов, что позволит снять вопрос о завышенных платежах за распределение газа.

Шмыгаль добавил, что сейчас правительство активно обсуждает ряд других важных инициатив — внедрение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь. Также отдельно обсуждается справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД. Кроме того, правительство совместно с Офисом президента, народными депутатами и Ассоциацией городов Украины готовят меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.

Напомним, в Верховной Раде пообещали взяться за тарифы на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Этот вопрос 25 января на согласительном совете уже обсудили представители всех депутатских фракций.