В Киеве установлен новый температурный рекорд, фото: LegendsNation.com

https://racurs.ua/n149497-yanvar-v-kieve-zavershaetsya-novymi-temperaturnymi-rekordami-detali.html

Ракурс

Погода в Киеве установила новые температурные рекорды.

24 января впервые за 141 год метеонаблюдений среднесуточная температура воздуха достигла 4,4° выше нуля. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что этот показатель на 0,6° выше, чем предыдущий погодный рекорд, зафиксированный в Киеве 24 января 1971 года.

В целом климатическая норма 1991−2020 годов была превышена на 9,1°. Синоптики отмечают, что такие температуры соответствуют погоде начала ноября.

Максимальная температура в Киеве поднялась до 8,6°, на 0,2° превысив предыдущий рекорд, зафиксированный еще в 1899 году.

Напомним, в 2020 год в Киеве завершился температурным рекордом, который превысил показатели, зафиксированные еще в 1913 году.