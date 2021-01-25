У Києві встановлено новий температурний рекорд, фото: LegendsNation.com

https://racurs.ua/ua/n149497-sichen-u-kyievi-zavershuietsya-novymy-temperaturnymy-rekordamy-detali.html

Ракурс

Погода в Києві встановила нові температурні рекорди.

24 січня вперше за 141 рік метеоспостережень середньодобова температура повітря сягнула 4,4° вище нуля. Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що цей показник на 0,6° вищий, ніж попередній погодний рекорд, зафіксований у Києві 24 січня 1971 року.

Загалом кліматична норма 1991−2020 років була перевищена на 9,1°. Синоптики зазначають, що такі температури відповідають погоді початку листопада.

Максимальна температура у Києві піднялась до 8,6°, на 0,2° перевищивши попередній рекорд, зафіксований ще у 1899 році.

Нагадаємо, 2020 рік у Києві завершився температурним рекордом, який перевищив показники, зафіксовані ще у 1913 році.