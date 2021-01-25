Рада возьмется за тарифы — Разумков раскрыл детали

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Ракурс

За тарифы на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги обещают взяться в Верховной Раде — представители всех депутатских фракций и групп обсудили пути компенсации потерь, которые украинцы понесли в январе из-за повышения тарифов.

Об этом в ходе заседания согласительного совета 25 января заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Украинское общество ожидает от нас оперативной реакции на те события, которые происходят в течение последнего месяца. Речь идет о повышении тарифов на газ, повышении тарифов на отопление, горячую воду, электроэнергию… Уже есть первые шаги, предложенные правительством, — сказал Разумков.

По его словам, этот вопрос ранее на совещании проговаривали с представителями всех депутатских фракций, также перед нардепами должен отчитаться премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Все согласились с тем, чтобы обратиться к правительству, в максимально сжатые сроки разработать механизмы, которые бы позволили компенсировать, возможно субсидиями, все те потери, которые люди понесли и за январь месяц. Для этого мы как Верховная Рада готовы в полном объеме принять участие — и с помощью постановления, и путем изменений в законодательство, и с помощью изменений в государственный бюджет Украины, — отметил спикер.

Напомним, с 1 января в Украине цена на газ для населения значительно повысилась. Впоследствии Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за куб. м. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта.