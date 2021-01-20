Кабмин и мэры договариваются о замораживании тарифов на отопление и горячую воду

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Тарифы на теплоснабжение и горячую воду в текущем отопительном сезоне могут зафиксировать Кабмин и мэры городов. Об этом стало известно во время совещания 20 января под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Чиновники и мэры обсуждали вопрос тарифной политики в сфере централизованного теплоснабжения и решили до 25 января подготовить проект меморандума о взаимопонимании по поводу урегулирования вопросов в сфере отопления и горячей воды.

Мэров городов представлял мэр Киева Виталий Кличко, а также городские головы Винницы Сергей Моргунов, Кривого Рога Константин Павлов, Мариуполя Вадим Бойченко, Кропивницкого Андрей Райкович, первый заместитель городского головы Харькова Александр Новак.

В меморандуме зафиксируют такие договоренности:

тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;

проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»);

теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

Ранее Кабмин урегулировал вопрос с ценами на газ для бытовых потребителей. До конца отопительного сезона кубометр газа будет стоить для них 6,99 грн. Кроме того, в Украине начали фиксировать и тариф на поставку газа.