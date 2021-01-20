Кабмін і міста домовляються про тарифи на опалення та гарячу воду, фото — 5 канал

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Тарифи на теплопостачання та гарячу воду у поточному опалювальному сезоні можуть зафіксувати Кабмін та мери міст. Про це стало відомо під час наради 20 січня під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Урядовці та мери обговорювали питання тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання і вирішили до 25 січня підготувати проект меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питань у сфері опалення та гарячої води.

Мерів міст представляв міський голова Києва Віталій Кличко, а також міські голови Вінниці Сергій Моргунов, Кривого Рогу Констянтин Павлов, Маріуполя Вадим Бойченко, Кропивницького Андрій Райкович, перший заступник міського голови Харкова Олександр Новак.

У меморандумі зафіксують такі домовленості:

тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними;

проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»);

теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК «Нафтогаз» за вигідною ціною.

Раніше Кабмін врегулював питання із цінами на газ для побутових споживачів. До кінця опалювального сезону кубометр газу вартуватиме для них 6,99 грн. Крім того, в Україні почали фіксувати й тариф на постачання газу.