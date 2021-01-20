В ТКГ назвали возвращение пленных «от Медведчука» аморальным

https://racurs.ua/n149300-v-tkg-nazvali-vozvraschenie-plennyh-ot-medvedchuka-amoralnym.html

Ракурс

Возвращение девяти пленных из оккупированных регионов Донбасса происходит вне минской переговорной площадки — трехсторонней контактной группы.

В заявлении украинской делегации в ТКГ 20 января сообщили, что для собственных политических интересов организатор одностороннего возвращения планирует завезти в Украину через Беларусь из России девять человек, которые содержались на временно оккупированной территории Украины.

Такая активность РФ, ее попытки использовать нардепа Виктора Медведчука, является демонстративным шагом, который поднимает процедуры и практики, реализуемые в рамках ТКГ. Глубоко аморальна попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью, еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватной званию украинского гражданина лицом, — говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.



В ТКГ ничего не знают об этих людях, были ли они верифицированы в списках на увольнение, которые обсуждались в рамках ТКГ, и пообещали отдать этих людей на тщательную проверку спецслужб, а также поместить в обсервацию.

Напомним, что сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что девять человек «получили из оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь „отдать“ Медведчуку».