Ни слова о Трампе — что говорил Байден во время инаугурации

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Ракурс

Джо Байден официально стал 46-м президентом США и в первой же своей речи на посту главы государства заявил, что это победа демократии.

Байден пообещал бороться с коронавирусом и международным политическим экстремизмом. Также он подчеркнул, что будет президентом для всех американцев.

Мы, американцы, оптимистичны и мы строим нацию, которой мы должны быть. Я благодарен представителям обеих партий, члены которых здесь присутствуют, и президентам, которые были передо мной. Я знаю, что наша Конституция незыблема и верю в мощь нашей нации, — сказал Байден.

Новый президент США также назвал американский народ «великим», отметил, что историю страны творит каждый гражданин и призвал каждого американца присоединиться к нему в деле объединения страны, борьбе с экстремизмом, врагами, ненавистью, беззаконием, насилием, болезнями.

К присяге Байдена привел судья Джон Роберт. Перед началом церемонии было объявлено молитву, а певица Леди Гага исполнила государственный гимн США.

Через несколько минут после присяги Байден произнес речь, в которой поблагодарил предыдущим президентам и отметил, что «на этот раз демократия победила».

Я, Джо Байден, клянусь добросовестно выполнять обязанности президента. Пусть помогает мне Бог, — сказал новый президент США.

Новый президент США заявил, что в его стране надо «много восстановить, исцелить и построить».

В истории нашего народа были сложные времена, но очень сложный вирус уже отобрал очень много жизней унес их больше, чем потеряли американцы во время Второй мировой, потеряны тысячи рабочих мест, закрыт бизнес, но мечта о справедливости для всех — это и есть мечта, которую мы сохраняем. Мы можем помочь людям найти работу, обеспечить безопасное обучение наших детей в школах, восстановить средний класс, обеспечить расовую справедливость и сделать Америку ведущей силой во всем мире. Понимаю, что говорить о единстве сегодня трудно: мощные силы пытаются нас разделить, но они не новые в нашей истории. Это вечная битва, — сказал Байден.

Президент США сказал, что «мощные силы пытаются нас разъединить», но «они не новые».

Америка должна стать лучшей. Я верю в лучшую Америку, — добавил Байден и призвал двигаться именно как соединенные Штаты.



Также президент объявил минуту молчания в память о сотнях тысяч погибших во время пандемии американцев.

«Ракурс» сообщал, что президент Владимир Зеленский смотрел телетрансляцию инаугурации президента Джо Байдена вместе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин и с заместителем главы Офиса президента Андреем Ермаком.