Ані слова про Трампа — що говорив Байден під час інавгурації

https://racurs.ua/ua/n149299-ani-slova-pro-trampa-scho-govoryv-bayden-pid-chas-inavguraciyi.html

Ракурс

Джо Байден офіційно став 46-м президентом США і в першій же своїй промові на посту глави держави заявив, що це перемога демократії.

Байден пообіцяв боротися з коронавірусом і міжнародним політичним екстремізмом. Також він підкреслив, що буде президентом для всіх американців.

Ми, американці, невпинні, оптимістичні і ми будуємо націю, якою ми маємо бути. Я вдячний представникам обох партій, члени яких тут присутні, і президентам, які були переді мною. Я знаю, що наша Конституція непорушна і вірю в міць нашої нації, — сказав Байден.

Новий президент США також назвав американський народ «величним», наголосив, що історію країни творить кожен громадянин та закликав кожного американця приєднатися до нього в об'єднанні країни, боротьбі з екстремізмом, ворогами, ненавистю, беззаконням, насильством, хворобами.

До присяги Байдена привів суддя Джон Роберт. Перед початком церемонії було проголошено молитву, а співачка Леді Гага виконала державний гімн США.

Через кілька хвилин після присяги Байден виголосив промову, в якій подякував попереднім президентам та наголосив, що «цього разу демократія перемогла».

Я, Джо Байден, клянуся, що сумлінно виконувати обов’язки президента. Нехай допомагає мені Бог, — сказав новий президент США.

Новий президент США заявив, що у його країні треба «багато відновити, зцілити, побудувати і здобути».

В історії нашого народу були складні часи, але дуже складний вірус вже відібрав дуже багато життів, забрав їх більше, ніж втратили американці під час Другої світової, втрачені тисячі робочих місць, закриті бізнеси, але мрія про справедливість для всіх — та мрія, яку ми зберігаємо. Ми можемо допомогти людям знайти роботу, забезпечити безпечне навчання наших дітей у школах, відбудувати середній клас, забезпечити расову справедливість і зробити Америку провідною силою у всьому світі. Розумію, що говорити про єдність сьогодні важко: потужні сили намагаються нас розділити, але вони не нові в нашій історії. Це вічна битва, — сказав Байден.

Президент США сказав, що «потужні сили намагаються нас розʼєднати», але «вони не нові».

Америка має стати ліпшою. Я вірю у кращу Америку, — додав Байден і закликав рухатись саме як сполучені Штати.



Також президент оголосив хвилину мовчання в пам’ять про сотні тисяч загиблих під час пандемії американців.

«Ракурс» повідомляв, що президент Володимир Зеленськийдивився телетрансляціюінавгурації президента Джо Байдена разом з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та із заступником глави Офісу президента Андрієм Єрмаком.