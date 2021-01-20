Байден очолив США — фото інавгурації

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Ракурс

Джозеф Байден-молодший, колишній віце-президент і сенатор США з багаторічним стажем, відомий своїми уміннями долати політичні перешкоди для досягнення мети, 20 січня став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Інавгурація президента Байдена відбулася у Вашингтоні за посилених заходів безпеки. Віце-президентом стала 56-річна Камала Гарріс. Це перша жінка-американка африканського, ямайського і південноазійського походження на цій посаді.

Замість глядачів, які зазвичай збираються на Національній алеї, встановили 200 тис. прапорів США. Вони символізують відсутніх відвідувачів і нагадують про американців, які померли від коронавірусу.

У Вашингтоні до 24 січня триватиме надзвичайний стан. В столиці перекрито значні території і дороги, зокрема, Національний проспект — паркову зону від Капітолію до річки Потомак.

Упродовж восьми років під час президентства Барака Обами Джо Байден був віце-президентом, а цього року переміг на виборах чинного президента Дональда Трампа.

Перемогу Байдена забезпечили 306 голосів членів Колегії вибірників (для перемоги необхідно набрати 270) та 81 млн голосів виборців (це більше голосів, які набрав кандидат в президенти, будь-коли в американській історії).