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Ракурс
Байден очолив США — фото інавгурації

Байден очолив США — фото і відео інавгурації

20 січ 2021, 18:49
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Джозеф Байден-молодший, колишній віце-президент і сенатор США з багаторічним стажем, відомий своїми уміннями долати політичні перешкоди для досягнення мети, 20 січня став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Байден очолив США, фото — Politico

Байден очолив США, фото — Politico

Байден очолив США, фото — Politico

Інавгурація президента Байдена відбулася у Вашингтоні за посилених заходів безпеки. Віце-президентом стала 56-річна Камала Гарріс. Це перша жінка-американка африканського, ямайського і південноазійського походження на цій посаді.

Байден очолив США, фото — Politico

Байден очолив США, фото — Politico

Замість глядачів, які зазвичай збираються на Національній алеї, встановили 200 тис. прапорів США. Вони символізують відсутніх відвідувачів і нагадують про американців, які померли від коронавірусу.

Байден очолив США — фото інавгурації

У Вашингтоні до 24 січня триватиме надзвичайний стан. В столиці перекрито значні території і дороги, зокрема, Національний проспект — паркову зону від Капітолію до річки Потомак.

Упродовж восьми років під час президентства Барака Обами Джо Байден був віце-президентом, а цього року переміг на виборах чинного президента Дональда Трампа.

Байден очолив США, фото — Politico

Байден очолив США, фото — Politico

Перемогу Байдена забезпечили 306 голосів членів Колегії вибірників (для перемоги необхідно набрати 270) та 81 млн голосів виборців (це більше голосів, які набрав кандидат в президенти, будь-коли в американській історії).

Байден очолив США, фото — Politico


Байден очолив США, фото — Politico

Байден очолив США, фото — Politico

Джерело: Ракурс


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