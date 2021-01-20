Київ потерпає від забруднення повітря

https://racurs.ua/ua/n149296-brudne-povitrya-meriya-poyasnyla-chomu-v-kyievi-nichym-dyhaty.html

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Забруднення повітря в Києві, яке спостерігається останнім часом, пов’язане з активною роботою котлів у приватному секторі у зв’язку з різким похолоданням.

Про це стверджується в повідомленні, опублікованому прес-службою КМДА.

У відомстві зазначають, що погодні умови, котрі сформувалися у Києві, перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів, чим сприяють накопиченню в повітрі шкідливих домішок та забруднюючих речовин.

«У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря», — наголошують у КМДА.

Згідно з даними світового рейтингу якості повітря QIAir, Київ сьогодні, 21 січня, вранці був на шостій сходинці за рівнем забруднення серед великих міст планети, з показником забрудненя 150−153 пунктам при нормі до 50.

Протягом дня рівень забруднення дещо зменшився і наразі Київ перебуває на 22-й сходинці з показником 129 пунктів.

Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського 19 січня зафіксувала перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту та діоксиду сірки в Києві у 1,5−2 рази.

Нагадаємо, через пожежі у Чорнобильській зоні Київ у квітня 2020 року очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям.