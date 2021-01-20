Бойовики ЛДНР передадуть Києву дев’ятьох полонених — омбудсмен Денісова, фото — ТСН

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На Донбасі відбудеться звільнення дев’ятьох громадян України. Бойовики так званих проросійських ЛНР і ДНР передадуть їх через посередника.

Так звана ДНР звільняє шістьох осіб, а проросійська ЛНР — трьох. Передача відбудеться найближчим часом — увечері 20 січня чи зранку 21 січня, повідомила на брифінгу на КПВВ «Золоте» у Луганській області уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Делегація Києва відвідала цей КПВВ, робота якого наразі заблокована.

Нам відомо, що ці люди доставлені в слідчий ізолятор Луганська. І Донецьк — шестеро. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу та приводять в охайний вигляд, — повідомила Денісова.

Маршрут передачі буде таким: Луганськ — Донецьк — Ростов-на-Дону — Мінськ — Київ.

Прізвища осіб, яких окупанти готують до звільнення, Денісова поки не може назвати.

Раніше у січні бойовики повідомили, що за участі кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука віддадуть Києву кількох полонених.

В Офісі президента України назвали цю передачу «елементом пропаганди» і пообіцяли перевірити особи звільнених.