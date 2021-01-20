Світом поширюється «британський» штам коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149294-vakcynu-pfizer-pereviryly-na-efektyvnist-proty-brytanskogo-shtamu-koronavirusu-detali.html

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Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech виявилася ефективною проти так званого «британського» штаму коронавірусу, відомого як B.1.1.7.

Про це свідчать результати відповідного дослідження, яке ще не пройшло рецензування, повідомляє видання CNBC з посиланням на статтю, опубліковану на сервері препринтів bioRxiv.

В межах цього дослідження всі мутації, пов’язані з «британським» штамом, були нейтралізовані антитілами в крові 16 учасників, яким раніше вводили вакцину, створену компаніями Pfizer та BioNTech.

Половина учасників були віком від 18 до 55 років, інші — віком від 56 до 85 років.

Зазначається, що дослідження показало «відсутність біологічно значущої різниці в нейтралізаційній активності» між лабораторними тестами B.1.1.7 та «оригінального» штаму коронавірусу.

Втім, автори дослідження попереджають, що швидке поширення варіантів коронавірусу у всьому світі вимагає «постійного моніторингу значущості змін для підтримання захисту наявними дозволеними вакцинами».

Інші розробники вакцин від коронавірусу наразі ще не завершили відповідні дослідження.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили вік коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.